Захарова объяснила фобией отказ МИД ФРГ указывать должность Путина: «звери боятся огня»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на провалы в памяти и острые фобии МИД Германии из-за того, что там решили не указывать должность президента нашей страны Владимира Путина в документах.
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