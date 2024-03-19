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Царьград

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Захарова объяснила фобией отказ МИД ФРГ указывать должность Путина: «звери боятся огня»

Захарова объяснила фобией отказ МИД ФРГ указывать должность Путина: «звери боятся огня»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на провалы в памяти и острые фобии МИД Германии из-за того, что там решили не указывать должность президента нашей страны Владимира Путина в документах.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Зато их канцлер гордо носит звание &quot;обиженная ливерная колбаса&quot;. Так и будем обращаться в официальных документах.
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13 час.

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