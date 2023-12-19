«Авдеевский котел» закипел - пополнение с Запорожского фронта: Клещеевка – в полном окружении с севера, Крынки – удар по нашим позициям

Этой ночью Россия нанесла ракетные удары по промышленным объектам в Кременчуге, Полтавской области и в Днепропетровской области.
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