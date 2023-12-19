«Авдеевский котел» закипел - пополнение с Запорожского фронта: Клещеевка – в полном окружении с севера, Крынки – удар по нашим позициям

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Комментарии
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Александр Мохов
Как уже задолбала эта активная оборона и многомесячные взятия сёл и деревень! А сколько тогда времени займёт взятие крупных населённых пунктов и региональных столиц Украины!
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6 час.

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