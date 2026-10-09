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Журнал «Профиль»

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Из-за атаки БПЛА в Калуге повреждена часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса"

Беспилотники в ночь на пятницу, 9 октября 2026 года, атаковали калужский дата-центр "Яндекса". Часть инфраструктуры пострадала, сообщили в пресс-службе компании.

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