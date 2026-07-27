Неловко зиганув, МИД Литвы огласил очередную перемогу. Как сообщает местный канал LRT, теперь Литва будет требовать от въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с осуждением действий РФ на Украине.