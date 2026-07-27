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Литва обяжет россиян осудить СВО? Инициатива картонной супердержавы

Литва обяжет россиян осудить СВО? Инициатива картонной супердержавы

Неловко зиганув, МИД Литвы огласил очередную перемогу. Как сообщает местный канал LRT, теперь Литва будет требовать от въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с осуждением действий РФ на Украине.

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