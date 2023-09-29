Основатель и главред новостного сайта The Grayzone Макс Блюменталь заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского рано или поздно привлекут к ответственности за чествование украинского ветерана дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии