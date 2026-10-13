Зимняя сторона магнитосферы оказалась уязвимее перед солнечным ветром

Граница магнитосферы Земли реагирует на солнечный ветер не одинаково во всех точках. Компьютерное моделирование показало: при определённом сочетании параметров наиболее сильные волны возникают в зимнем полушарии, а их положение меняется вместе с направлением магнитного поля, которое солнечный ветер переносит из межпланетного пространства.