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Зимняя сторона магнитосферы оказалась уязвимее перед солнечным ветром

Граница магнитосферы Земли реагирует на солнечный ветер не одинаково во всех точках. Компьютерное моделирование показало: при определённом сочетании параметров наиболее сильные волны возникают в зимнем полушарии, а их положение меняется вместе с направлением магнитного поля, которое солнечный ветер переносит из межпланетного пространства.

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