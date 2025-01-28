51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для рекламы

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Elisabetta Franchi. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).