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Аргументы недели

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Министр обороны Израиля признался в варварстве своей армии в секторе Газа

Министр обороны Израиля признался в варварстве своей армии в секторе Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац о том, как Израиль избавляется от угроз в секторе Газа: «Мы создали зону безопасности в Газе, которая охватывает более 50–60% территории сектора Газа.

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