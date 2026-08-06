Травля без жалости: в кубанском селе подростка-инвалида добивали камнями и кулаками

В Щербиновском районе подростка-инвалида дважды избили сверстники: дело взял на контроль Следственный комитет В селе Екатериновка Щербиновского района 13-летний мальчик с инвалидностью, воспитывающийся в многодетной семье, на протяжении длительного времени подвергался травле со стороны сверстников.
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