Травля без жалости: в кубанском селе подростка-инвалида добивали камнями и кулаками

В Щербиновском районе подростка-инвалида дважды избили сверстники: дело взял на контроль Следственный комитет В селе Екатериновка Щербиновского района 13-летний мальчик с инвалидностью, воспитывающийся в многодетной семье, на протяжении длительного времени подвергался травле со стороны сверстников.