Агапитов подчеркнул важность доступа к критическим минералам в текущей геополитической обстановке Редакторская колонкаВ контексте текущих геополитических изменений и стремления к уменьшению зависимости от стран, обладающих наиболее востребованными минеральными ресурсами, стратегическое обеспечение редкими и редкоземельными металлами становится ключевым вопросом для многих государств.
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