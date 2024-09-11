Агапитов подчеркнул важность доступа к критическим минералам в текущей геополитической обстановке Редакторская колонкаВ контексте текущих геополитических изменений и стремления к уменьшению зависимости от стран, обладающих наиболее востребованными минеральными ресурсами, стратегическое обеспечение редкими и редкоземельными металлами становится ключевым вопросом для многих государств.