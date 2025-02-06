«Сдохну вам назло»: мать три года спала с мумией мужа, пока дети хранили страшную тайну

В Ленобласти 50-летняя многодетная мать на протяжении трех лет спала в одной постели с мумией мужа. Страшную находку сделали сотрудники полиции около года назад.
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