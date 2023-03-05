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Канчельскис о Fan ID: «Это убивает наш футбол. Будет мрак, даже «Спартак» – ЦСКА никого не соберет»

Андрей Канчельскис высказался против Fan ID. С 2023 года паспорт болельщика стал обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ.

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