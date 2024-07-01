Где жена? Шепелев вышел в свет с неизвестной блондинкой

Телеведущий не стал раскрывать имя спутницы. Дмитрий Шепелев Социальные сетиНа телеканале ТВ-3 вот-вот состоится премьера нового сезона реалити-шоу «Последний герой», который впервые в истории существования проекта был снят в России (на Алтае).