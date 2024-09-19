Автоэксперт Попов: в Lada Aura нет ничего особенного, обычная комплектация

«АвтоВАЗ» готовится к серийному выпуску бизнес-седана Lada Aura, созданного на базе Lada Vesta. Новинка длиннее предшественника на 25 сантиметров, для отделки салона премиум версии использовали более дорогие материалы, стоимость его превысит три миллиона рублей.
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