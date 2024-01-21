Пеннингтон разгромила Буэно Силву и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе

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В Торонто (Канада) проходит турнир UFC 297, в главном карде которого состоялся титульный поединок в легчайшем весе между Ракель Пеннингтон (16-8) и Майрой Буэно Силвой (10-3-1, 1 N/C).