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Медина первым в XXI веке забил и за ЦСКА, и за «Спартак» в РПЛ

Медина первым в XXI веке забил и за ЦСКА, и за «Спартак» в РПЛ

26-летний парагваец, который в межсезонье перешел из ЦСКА в «Спартак», забил уже через 45 секунд после выхода на замену в дебютном матче за красно-белых – против «Рубина» (4:1).

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