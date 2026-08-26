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Происшествия

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В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции поддержали всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться»

Сотрудники ОМВД России по городу Черкесску вместе с представителями Общественного совета в рамках профилактической акции посетили магазин, где школьники вместе с родителями выбирали всё необходимое к новому учебному году.

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