В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции поддержали всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться»

Сотрудники ОМВД России по городу Черкесску вместе с представителями Общественного совета в рамках профилактической акции посетили магазин, где школьники вместе с родителями выбирали всё необходимое к новому учебному году.
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