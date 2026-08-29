Русские дизели. Судовые двигатели для военно-морского флота Российской Империи

Еще перед началом Русско-японской войны 1905 г. Нобель неоднократно обращался в Морское ведомство с весьма дельным предложением оборудовать двигателями своего завода вспомогательные транспорты-угольщики, которые обычно сопровождают в походе эскадру боевых кораблей и снабжают ее топливом.