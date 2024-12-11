🇲🇩🇺🇸 О программе USAID в Молдавии по реестру политически значимых лиц В Молдавии намерены создать платформу для идентификации политически значимых лиц в рамках проекта американского USAID.
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🇲🇩🇺🇸 О программе USAID в Молдавии по реестру политически значимых лиц В Молдавии намерены создать платформу для идентификации политически значимых лиц в рамках проекта американского USAID.
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