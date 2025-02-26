Кремль: лидеры России и США проявили волю к восстановлению диалога

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидеры России и США проявили политическую волю к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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