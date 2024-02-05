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Закон, порядок, государство

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Зимний городок на площади Уссурийска простоит еще неделю, до 11 февраля

Зимний городок на площади Уссурийска простоит еще неделю, до 11 февраля

Зимний городок и его забавы будут радовать уссурийцев до 11 февраля. Такое решение принял глава Уссурийского городского округа Евгений Корж в связи с устойчивой холодной погодой, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) управления культуры УГО.

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