Зимний городок на площади Уссурийска простоит еще неделю, до 11 февраля

Зимний городок и его забавы будут радовать уссурийцев до 11 февраля. Такое решение принял глава Уссурийского городского округа Евгений Корж в связи с устойчивой холодной погодой, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) управления культуры УГО.