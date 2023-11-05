Андрей Аршавин назвал два клуба-открытия текущего сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом», а также назвал два клуба-открытия текущего сезона РПЛ.
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