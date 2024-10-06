Идеальна для перекуса: Елена Малышева реабилитировала шаурму

Ведущие программы «Жить здорово!» раскрыли полезные свойства уличной еды. Елена Малышева кадр видеоШаурма — один из самых популярных вариантов уличной еды, который одни любят, а другие считают невероятно вредным для фигуры и здоровья, из-за риска отравления.