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Царьград

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ТАСС: в «мясном» полку ВСУ для убийств солдат используют спортсменов

ТАСС: в «мясном» полку ВСУ для убийств солдат используют спортсменов

Силовики раскрыли жестокие методы в 225-м ОШП ВСУ.В печально известном украинском 225-ом отдельном штурмовом полку привлекают спортсменов для убийств своих же военнослужащих.

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