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Царьград

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Мэрия Анапы продлила запрет на купание из-за шторма 7 сентября

Мэрия Анапы продлила запрет на купание из-за шторма 7 сентября

Мэрия Анапы продлила запрет на купание на пляжах города 7 сентября из-за шторма и сильного донного течения, начавшегося накануне.

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