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Московский комсомолец в Израиле

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Истории на еврейский Новый год от Петра Люкимсона

Истории на еврейский Новый год от Петра Люкимсона

На протяжении многих лет накануне Рош а-Шана мы публикуем связанные с этим праздником истории, собранные Петром Люкимсоном в самых разных местах - на уроках в синагогах, лекциях, клубных вечерах и т .

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