СБУ, секретные заводы и тыловая база, опубликован список уничтоженных целей на Украине: Карта специальной военной операции на Украине на 21 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссия нанесла массированный удар по стратегическим объектам на Украине в рамках продолжающейся специальной военной операции.