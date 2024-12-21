СБУ, секретные заводы и тыловая база, опубликован список уничтоженных целей на Украине: Карта специальной военной операции на Украине на 21 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссия нанесла массированный удар по стратегическим объектам на Украине в рамках продолжающейся специальной военной операции.
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