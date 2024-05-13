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В Эстонии прошел костюмированный марш в поддержку кур

В Эстонии прошел костюмированный марш в поддержку кур

В субботу 11 мая эстонская организация по защите животных Nähtamatud Loomad провела в Таллинне костюмированное шествие «Marss kanad puurist vabaks» (Марш за освобождение кур из клеток), участники которого переоделись курами и сидели в клетке, сообщает портал ERR.

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Razziel
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