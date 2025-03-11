Адыгея: одно из лучших направлений для отдыха на юге России даже зимой

Адыгея — словно тайная сокровищница, расположенная рядом с известными Сочи и Красной Поляной! Если бы был прямой маршрут через горы или майкопский аэропорт, туристы, несомненно, стремились бы сюда активнее, включая Адыгею в свои путевые маршруты.
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