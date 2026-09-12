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Татар-информ

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Оперный певец Абдразаков открыл в Казани цикл юбилейных концертов ГАСО РТ

Оперный певец Абдразаков открыл в Казани цикл юбилейных концертов ГАСО РТ

Государственный академический симфонический оркестр РТ (ГАСО РТ) в этом году празднует 60-летие. Сегодня в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся концерт, который запустил цикл его юбилейных программ.

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