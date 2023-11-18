Прилучный — о съемках фильма «Новогодний шеф»:»У нас была веселая традиция — пельмень с сюрпризом»

Мы застыли в ожидании праздничной комедии о самом волшебном празднике в году «Новогодний шеф». Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный и Зоя Бербер, а также Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Аристарх Ливанов, Юлия Сулес, Ольга Волкова и другие.
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