Прилучный — о съемках фильма «Новогодний шеф»:»У нас была веселая традиция — пельмень с сюрпризом»

Мы застыли в ожидании праздничной комедии о самом волшебном празднике в году «Новогодний шеф». Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный и Зоя Бербер, а также Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Аристарх Ливанов, Юлия Сулес, Ольга Волкова и другие.