Турецкий политолог Озер: переговоры Путина и Трампа могут состоятся в Стамбуле

Это зависит от политической линии страны в сложившихся геополитических условиях Стамбул может стать местом проведения вероятных переговоров лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако это будет зависеть от политической линии Турции в сложившихся геополитических условиях, поделился своим предположением с РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.