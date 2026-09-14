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Цифровой рубль в России: особенности и отличия от криптовалюты и наличных

Цифровой рубль в России: особенности и отличия от криптовалюты и наличных

С 1 сентября в России официально введена новая форма национальной валюты — цифровой рубль. Эта валюта дополняет уже привычные наличные и безналичные рубли, создавая третью форму денежного обращения.

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