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Член СПЧ Ионов: чеченская девушка Лия Заурбекова покинула Россию

Член СПЧ Ионов: чеченская девушка Лия Заурбекова покинула Россию

Сбежавшая из дома чеченская девушка Лия Заурбекова покинула Россию. Об этом в Telegram-канале написал член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

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