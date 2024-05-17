Член СПЧ Ионов: чеченская девушка Лия Заурбекова покинула Россию

Сбежавшая из дома чеченская девушка Лия Заурбекова покинула Россию. Об этом в Telegram-канале написал член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.
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