Еды не будет: Украина готовит "голодомор"

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что Киев желает размесить продовольствие на складах за рубежом – в связи с ракетно-дроновым наступлением России.
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