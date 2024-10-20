Референдум в Молдавии почти провалился: жители республики сказали "НЕТ" интеграции в Евросоюз, и теперь будут выбирать нового президента

По предварительным данным, опубликованным на сайте ЦИК, стало известно, что большая молдавских граждан выступили против европейской интеграции, а что касается выборов президента, республику ждет второй тур: к моменту написания заметки еще не были подсчитаны голоса диаспоры, поэтому расклад сил может еще измениться.