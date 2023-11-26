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Кокорев после 5:2 с «Амуром»: «Сочи» – с победой. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам с праздником»

«Леопарды» одержали победу со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Нас – с победой, всех болельщиков наших тоже с победой.

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