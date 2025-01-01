OpenAI не смогла в срок предоставить инструмент, исключающий защищенный правам...

OpenAI не смогла в срок предоставить инструмент, исключающий защищенный правами контент из обучения нейросетейЕще в мае компания OpenAI заявила, что разрабатывает инструмент, который позволит авторам указывать, каким образом они хотят включить или исключить свои работы из обучающих данных ИИ.
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