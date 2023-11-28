Как гарантированно завести дизельный двигатель в самый лютый мороз

Многие, наверное, обращали внимание на то, как зимой, во время сильных морозов водители видавших виды дизельных автомобилей лежали под своими машинами и грели паяльной лампой картер двигателя и коробки передач, пытаясь завести мотор.
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