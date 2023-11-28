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Как гарантированно завести дизельный двигатель в самый лютый мороз

Как гарантированно завести дизельный двигатель в самый лютый мороз

Многие, наверное, обращали внимание на то, как зимой, во время сильных морозов водители видавших виды дизельных автомобилей лежали под своими машинами и грели паяльной лампой картер двигателя и коробки передач, пытаясь завести мотор.

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Комментарии
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Vasiliy Belokurov
И все это ради рекламы масла.............
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10 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Поставьте Вебасто или Эбершпехер и все будет хорошо
Ответить
10 час.

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