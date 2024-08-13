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Царьград

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Рогов: Киев эвакуирует оборудование с заводов Запорожья на запад страны

Рогов: Киев эвакуирует оборудование с заводов Запорожья на запад страны

Власти Украины начали вывоз оборудования с промышленных предприятий города Запорожье.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о начале эвакуации промышленного оборудования заводов Запорожья на запад Украины.

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Eduard
Ворует!
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