Учителей в Краснодарском крае отправили дежурить на АЗС с чаем и кофе, чтобы успокаивать водителей в очередях, сообщают местные СМИ.
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Учителей в Краснодарском крае отправили дежурить на АЗС с чаем и кофе, чтобы успокаивать водителей в очередях, сообщают местные СМИ.
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