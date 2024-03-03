Спектакль «Дуры мы, дуры!» представит Ноябрьский театр 7 марта

Ноябрьский городской театр готовит премьеру музыкального спектакля «Дуры мы, дуры!». Постановка драматурга Дамира Салимзянова рассказывает сказочную и в то же время современную и непростую историю трёх подруг, оставшихся накануне праздника без своих половинок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)