Спектакль «Дуры мы, дуры!» представит Ноябрьский театр 7 марта

Ноябрьский городской театр готовит премьеру музыкального спектакля «Дуры мы, дуры!». Постановка драматурга Дамира Салимзянова рассказывает сказочную и в то же время современную и непростую историю трёх подруг, оставшихся накануне праздника без своих половинок.