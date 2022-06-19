Военное обозрение

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Провал первой попытки Центральной рады провести украинизацию Малороссии

Провал первой попытки Центральной рады провести украинизацию Малороссии

Полуботковцы в центре Киева Украинизация Малороссии Общероссийское Временное правительство ревниво относилось к Украинской Центральной раде (УЦР).

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