«Мовные арийци»

Не нравится петь по-украински — будь готов к «уголовке» за госизмену… В 2014 году после госпереворота на Украине, известного также как «Евромайдан», киевские и западные СМИ были забиты обвинениями в адрес России в якобы распространении «пропагандистских фейков» относительно нападок националистов из «незалежной» на русский язык.