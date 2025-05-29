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«Мовные арийци»

«Мовные арийци»

Не нравится петь по-украински — будь готов к «уголовке» за госизмену…    В 2014 году после госпереворота на Украине, известного также как «Евромайдан», киевские и западные СМИ были забиты обвинениями в адрес России в якобы распространении «пропагандистских фейков» относительно нападок националистов из «незалежной» на русский язык.

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