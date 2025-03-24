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Парламентская газета

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Минтранс предложил установить «период охлаждения» при покупке билетов

Минтранс предложил установить «период охлаждения» при покупке билетов

Транспортные компании рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменить билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы.

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