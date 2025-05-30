Киев обвинили в саботаже второго раунда переговоров в Стамбуле

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Политолог Владимир Корнилов заявил, что Украина пытается саботировать второй раунд переговоров с Россией в Стамбуле, выдвигая требования о предоставлении российского меморандума с условиями завершения конфликта.
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