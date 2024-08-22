Reuters: 15 человек погибли при взрыве на фармацевтическом заводе в Индии

Взрыв произошел на фармацевтическом заводе в штате Андхра-Прадеш в Индии. Жертвами происшествия стали по меньшей мере 15 человек, десятки раненых, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правоохранителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии