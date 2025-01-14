«США будут обстреливать Сибирь из Гренландии»: грозное предупреждение депутата

Планета вступила в эпоху «политических громил». Избранный президент США Дональд Трамп еще не успел официально вступить в эту должность, как уже смог «достичь тектонических сдвигов», которые угрожают России серьезными неприятностями.
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