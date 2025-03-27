Поздравление Глеба Никитина с Днём войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии России, дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете самые сложные задания, стоите на переднем крае борьбы с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью.