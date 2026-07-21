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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Атака на склады Wildberries может привести к закрытию некоторых ИП

Атака на склады Wildberries может привести к закрытию некоторых ИП

В зоне наибольшего риска — селлеры с высокой концентрацией запасов на одном складе и минимальной финансовой подушкой Экономический аналитик Денис Миролюбов предупредил о возможных негативных последствиях атак украинских беспилотников на склады маркетплейсов.

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